Cibo, pandemia ha cambiato l'atteggiamento del 54% degli adolescenti (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – La pandemia ha cambiato l'atteggiamento del 54% degli adolescenti (in particolare quelli, che frequentano le scuole superiori) nei confronti del Cibo e delle modalità di consumarlo. Lo rivela la ricerca svolta da un team di studio dell'Università Cattolica piacentina insieme ad Anbi Emilia Romagna, Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Consorzio di bonifica di Piacenza. Secondo l'analisi, il maggior tempo trascorso a casa ha favorito il recupero della socialità dei pasti: nel 96% dei casi, la tavola è tornata ad essere un elemento di aggregazione familiare. Viene inoltre dedicata maggiore attenzione alla salubrità dei prodotti: 2 adolescenti su 3 privilegiano cibi con meno grassi, meno zuccheri, meno sale; si ...

