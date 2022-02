Basket femminile: la Reyer Venezia batte il BLMA e acciuffa i quarti di EuroCup. L’Eurolega si chiude col sorriso (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ultima partita, un recupero, dell’Umana Reyer Venezia nella stagione 2021-2022 di Eurolega si chiude con un sorriso. La formazione allenata da Andrea Mazzon, infatti, con il successo per 52-74 al Palais des Sports de Lattes, in Francia, contro il BLMA, si qualifica per i quarti di finale di EuroCup, essendosi assicurata almeno il sesto posto del girone A con qualunque ulteriore risultato. Decisiva una grande Martina Bestagno, 21 punti, ma anche i 16 di Kayla Thornton e i 13 di Astou Ndour valgono eccome. Dall’altra parte 13 di Mamignan Touré e 12 di Sydney Wallace. Pur priva di Petronyte, costretta a tornare in Italia dopo Mosca, la Reyer c’è e lo fa vedere fin da subito. Ci mette due minuti e mezzo a segnare con Carangelo, ma di lì trova lo 0-9, ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ultima partita, un recupero, dell’Umananella stagione 2021-2022 di Eurolega sicon un. La formazione allenata da Andrea Mazzon, infatti, con il successo per 52-74 al Palais des Sports de Lattes, in Francia, contro il, si qualifica per idi finale di, essendosi assicurata almeno il sesto posto del girone A con qualunque ulteriore risultato. Decisiva una grande Martina Bestagno, 21 punti, ma anche i 16 di Kayla Thornton e i 13 di Astou Ndour valgono eccome. Dall’altra parte 13 di Mamignan Touré e 12 di Sydney Wallace. Pur priva di Petronyte, costretta a tornare in Italia dopo Mosca, lac’è e lo fa vedere fin da subito. Ci mette due minuti e mezzo a segnare con Carangelo, ma di lì trova lo 0-9, ...

