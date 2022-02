Al via il programma tv Laboratorio Scuola, un ‘viaggio’ nell’innovazione didattica con esempi ed esperienze da tutta Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate (provincia di Varese) e l’Istituto “Da Vinci-Nitti” di Potenza sono i protagonisti della settima puntata di Laboratorio Scuola, il programma tv che propone un ‘viaggio’ nell’Italia dell’innovazione didattica fatto di racconti raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate (provincia di Varese) e l’Istituto “Da Vinci-Nitti” di Potenza sono i protagonisti della settima puntata di, iltv che propone unnell’dell’innovazionefatto di racconti raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti. L'articolo .

Advertising

Azione_it : ????Si parte, prende il via il nostro primo Congresso nazionale! ??Programma: - Efisio31251859 : RT @lucabattanta: @Capezzone @mtracca Che infamia politica che è il movimento cinque stelle. Buttano via ogni occasione in cui possono most… - orizzontescuola : Al via il programma tv Laboratorio Scuola, un ‘viaggio’ nell’innovazione didattica con esempi ed esperienze da tutt… - CasalecchioNews : Ludoteca Il Sole (via Modigliani 22), spazio 0-6 e spazio 7-14: il programma di marzo ?? - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ??America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??5 marzo – 28 maggio Doppia mo… -