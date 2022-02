VIDEO | Succedera? a Cagliari | sentito cosa fara? Spalletti?

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel tardo pomeriggio il Napoli sarà ospite delall’Unipol Domus nel match valido per la 26a giornata di Serie A. La squadra di Lucianoha la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica e di guadagnare punti di vitale importanza a discapito dell’Inter dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Per farlo, gli azzurri dovranno portare a casa il bottino pieno dalla Sardegna, nonostante l’emergenza infortuni che è tornata con prepotenza in casa azzurra e che condiziona inevitabilmente le scelte di formazione. Ipotesi 3-4-2-1:cambia tutto La lista degli indisponibili è ben nutrita: da Lorenzo Insigne a Frank Zambo Anguissa, passando per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, che inizialmente sembravano in lizza almeno per una convocazione. Senza dimenticare il lungo degente Lozano e un Osimhen ...

Advertising

RAlNB0SE0K : e quando jisoo tornerà a parigi e succederà di nuovo questo duplicato - morrisfre : RT @Vincenz89103833: SENTITE CHE CI SUCCEDERÀ - Vincenz89103833 : SENTITE CHE CI SUCCEDERÀ - 2anonymousppl : RT @unagiaslifes: “Io son felice” Magari, tanto non succederà #jerù - lovessnam : RT @unagiaslifes: “Io son felice” Magari, tanto non succederà #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Succedera

SpazioNapoli

DIRETTA NBA ALL STAR GAME 2022 STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv del NBA All Star Game 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: un appuntamento riservato ...... che trasmetterà infatti in diretta streamingesclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A. TRAVERSA DI BERARDI! Skriniar colpisce di testa su ...Video All Star Game NBA 2022: Team LeBron vs Team Durant 163-160, gli highlights della partita vinta dalla squadra capitanata dal giocatore dei Lakers.Video Inter Sassuolo (0-2) gol e highlights di Serie A: colpaccio dei neroverdi allo stadio San Siro firmato da Raspadori e Scamacca nella 26^ giornata.