ULTIM’ORA – Comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Di Lorenzo!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un velo di preoccupazione ha avvolto Luciano Spalletti, durante il match tra Cagliari e. Infatti, il terzino dei partenopei, Giovanni Di Lorenzo, ha avuto la peggio a seguito di uno scontro aereo con Altare. Il violento colpo alla testa non ha permesso al giocatore di aiutare la propria squadra nella trasferta, rivelatasi ostica, di Cagliari. Di LorenzoLa società, a proposito delledell’italiano, ha da poco pubblicato un: “Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo“. POTREBBE INTERESSARTI: Fiorentina, l’attaccante verso la permanenza: nessuna offerta per lui