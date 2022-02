TAS di Losanna: “Leao non deve pagare 20 milioni allo Sporting” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo il quotidiano portoghese Record, Rafael Leao non dovrà versare 20 milioni di euro nelle casse dello Sporting Club di Lisbona. Il TAS di Losanna infatti ha scaricato tutte le responsabilità sul Lille, club che nel 2018 ha ingaggiato a parametro zero l’esterno d’attacco portoghese. La decisione presa ribalta la precedente, nella quale Leao è stato condannato al versamento di tale somma per il suo trasferimento. Adesso, grazie a questa decisione, il Milan potrà mettere nero su bianco il rinnovo del contratto del portoghese fino a giugno 2026. Le cifre saranno simili rispetto a quelle che hanno portato, negli scorsi giorni, alla firma di Theo Hernandez. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo il quotidiano portoghese Record, Rafaelnon dovrà versare 20di euro nelle casse delloClub di Lisbona. Il TAS diinfatti ha scaricato tutte le responsabilità sul Lille, club che nel 2018 ha ingaggiato a parametro zero l’esterno d’attacco portoghese. La decisione presa ribalta la precedente, nella qualeè stato condannato al versamento di tale somma per il suo trasferimento. Adesso, grazie a questa decisione, il Milan potrà mettere nero su bianco il rinnovo del contratto del portoghese fino a giugno 2026. Le cifre saranno simili rispetto a quelle che hanno portato, negli scorsi giorni, alla firma di Theo Hernandez. SportFace.

