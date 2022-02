Pnrr, i progetti per Roma: convegno con Gualtieri, Garavaglia e Bonetti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Il Pnrr è un’opportunità unica e irripetibile per Roma, che dobbiamo cogliere tutti insieme”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito di un convegno nel quale “parleremo dei tanti progetti per la nostra città e dei numerosi vantaggi per il tutto territorio che il Pnrr offre”, spiega Gualtieri. L’evento si terrà stamani, a partire dalle ore 11.30, all’Auditorium Parco della Musica, e vedrà la partecipazione anche dei ministri Giovannini, Garavaglia e Bonetti e del vicepresidente della Regione Lazio Leodori. Sarà possibile seguire la diretta streaming su https://youtu.be/kU2fHKfp8Js. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022)– “Ilè un’opportunità unica e irripetibile per, che dobbiamo cogliere tutti insieme”. Lo afferma il sindaco di, Roberto, a proposito di unnel quale “parleremo dei tantiper la nostra città e dei numerosi vantaggi per il tutto territorio che iloffre”, spiega. L’evento si terrà stamani, a partire dalle ore 11.30, all’Auditorium Parco della Musica, e vedrà la partecipazione anche dei ministri Giovannini,e del vicepresidente della Regione Lazio Leodori. Sarà possibile seguire la diretta streaming su https://youtu.be/kU2fHKfp8Js. L'articolo L'Opinionista.

