Museo della Moda di Napoli | via al rilancio | domani il programma Da giovedì 24 la mostra su Caraceni

(Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ un anno nel segno delquello che attende gli habitué deldi: ildell’unicopubblico in Italia dedicato al settore, sarà illustratoalle 12 nella sala conferenze del. Un calendario ricco e variegato quello presentato dall’avvocato Maria d’Elia: che spazierà dallaalla cultura con un’attenzione particolare al mondo dei giovani. “Nel 2022 – spiega D’Elia – la Fondazione Mondragone divuole improntare le sue azioni culturali all’insegna di una partecipazione giovanile diversificata e consistente. Memore di aver ben rappresentato nel tempo la sua forte vocazione ...

Advertising

Unomattina : La mostra “Amazonia” al @Museo_MAXXI del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Ne parliamo con… - Museo_MAXXI : Poco fa @GioMelandri a @Unomattina ha raccontato la potenza delle immagini della mostra #Amazonia di… - gielisTs : Ma una bella interrogazione parlamentare? Resta da decidere se al ministro della salute (resti umani) o dei beni cu… - fdicos10 : RT @CittadinidiTwtt: Il Museo Archeologico di Napoli lancia extraMANN, una app per mappare il patrimonio artistico della città https://t.co… - SaintRemyAlicia : RT @LaPaginaArte: L'incontro con l'opera Andrea della Robbia, Madonna col Bambino (Madonna degli Architetti), 1475; maiolica policroma; Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo della

Ravenna24ore

... film Netflix diretto da Shawn Levy ( Free Guy " Eroe per gioco , Una notte al, Stranger ...a Ryan Reynolds nelle nuove immagini del film Potete vedere la clip nella parte superiore...Il Bosco Verticale di Nanjing Con il progettoNanjing Vertical Forest lo studio guidato da ... troveranno posto uffici (dall'ottavo al trentacinquesimo piano), un, una green ...Immerso nella natura rigogliosa dell’importante sito archeologico cinese, il museo ospiterà i reperti risalenti all’età del bronzo dell’antico regno di Shu.In occasione della mostra HI WOMAN! (prorogata al 27 marzo) il Museo di Palazzo Pretorio annuncia un piano di ingressi ad un euro o gratuiti, scadenzati in alcuni giorni della settimana ...