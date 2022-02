Milano-Cortina 2026, Mosaner: “Sarà un onore rappresentare l’Italia in casa” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amos Mosaner parla in conferenza stampa a Malpensa dopo l’arrivo della bandiera olimpica in Italia. Il 26enne, insieme a Stefania Constantini dovrà difendere lo storico oro ottenuto a Pechino nel doppio misto di curling. Di seguito le sue parole: “Non è stato facile con il Covid, la paura di contagiarsi era tanta. Ma è stata una grande Olimpiade, in cui sono state conquistate 17 medaglie. Per noi Sarà un onore rappresentare l’Italia in questa grande avventura e speriamo di arrivare pronti. Se riusciremo a difenderlo? Sicuramente la medaglia che ho è pesante. Non voglio mettermi pressione addosso. Per ora non ci penso, mi godo il momento e mi farò trovare pronto per il 2026”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amosparla in conferenza stampa a Malpensa dopo l’arrivo della bandiera olimpica in Italia. Il 26enne, insieme a Stefania Constantini dovrà difendere lo storico oro ottenuto a Pechino nel doppio misto di curling. Di seguito le sue parole: “Non è stato facile con il Covid, la paura di contagiarsi era tanta. Ma è stata una grande Olimpiade, in cui sono state conquistate 17 medaglie. Per noiunin questa grande avventura e speriamo di arrivare pronti. Se riusciremo a difenderlo? Sicuramente la medaglia che ho è pesante. Non voglio mettermi pressione addosso. Per ora non ci penso, mi godo il momento e mi farò trovare pronto per il”. SportFace.

