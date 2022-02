Maltempo in Toscana, allerta "arancione" per vento forte. Previsto libeccio fino a 90 all'ora (Di lunedì 21 febbraio 2022) I fenomeni legati al calo di pressione determinato dall'arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 febbraio 2022) I fenomeni legati al calo di pressione determinato dall'arrivo sulladi una rapida perturbazione, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi

Advertising

AnsaToscana : Maltempo: previsto vento forte in Toscana. Libeccio potrebbe sferzare costa e isole fino a 90 km/h #ANSA - iltirreno : Maltempo in Toscana, è allerta 'arancione' per il forte vento - venti4ore : Maltempo previsto vento forte in Toscana - NicolettaVischi : RT @qn_lanazione: Meteo, maltempo in Toscana da lunedì. Allerta arancione per il vento. Le zone a rischio -