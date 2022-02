Le uccisero figlio in Asl | Antonella Penati | “Firmare proposta per responsabilizzare giudici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il 25 febbraio saranno 13 anni che Federico è morto. Aveva 8 anni e mezzo quando i servizi sociali lo andarono a prendere a scuola per fargli vedere il padre all’interno della Asl di San Donato Milanese. Me lo avevano imposto, nonostante dieci denunce presentate e una sentenza di condanna per lesioni, perché per me era diventato sempre più pericoloso e mione aveva paura. L’ho salutato la mattina, me lo hanno riconsegnato in una bara bianca. Per sette anni ho subito le peggiori violenze da quell’uomo, e mi tolsero l’affido esclusivo per permettergli di vedere il nostro bambino in ambito protetto. All’interno della Asl me lo ha ammazzato con 37 coltellate. Aveva otto anni e mezzo. E’ morto dissanguato dopo 57 minuti. Non secondi. Minuti”., presidente dell’associazione ‘Federico nel cuore onlus’ ...