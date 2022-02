La sindaca di Sabaudia è stata arrestata per corruzione e turbativa d'asta (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - corruzione, concussione e turbativa d'asta. Per queste accuse, a vario titolo, i carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito 16 misure cautelari. Tra gli arrestati anche la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, accusata di 11 turbative d'asta e una corruzione in relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto nella città. Oltre alla sindaca Gervasi, finita agli arresti domiciliari, tra i coinvolti risulta anche l'ex direttore del parco nazionale del Circeo. Sono in totale 20 gli indagati nell'inchiesta della procura di Latina che coinvolge anche altri amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. In corso perquisizioni e sequestri da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Latina. Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI -, concussione ed'. Per queste accuse, a vario titolo, i carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito 16 misure cautelari. Tra gli arrestati anche ladi, Giada Gervasi, accusata di 11 turbative d'e unain relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto nella città. Oltre allaGervasi, finita agli arresti domiciliari, tra i coinvolti risulta anche l'ex direttore del parco nazionale del Circeo. Sono in totale 20 gli indagati nell'inchiesta della procura di Latina che coinvolge anche altri amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. In corso perquisizioni e sequestri da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Latina.

Advertising

sulsitodisimone : La sindaca di Sabaudia è stata arrestata per corruzione e turbativa d'asta - telodogratis : La sindaca di Sabaudia è stata arrestata per corruzione e turbativa d’asta - paolochiariello : #Juorno #corruzione 16 #arresti, tra questi anche la #sindaca di #Sabaudia - juornoit : #Juorno #corruzione 16 #arresti, tra questi anche la #sindaca di #Sabaudia - Agenzia_Italia : La sindaca di #Sabaudia è stata arrestata per corruzione e turbativa d'asta -