Inter punita da Raspadori e Scamacca | i due grandi obiettivi di mercato

"Strano il mio destino" cantava Giorgia qualche anno fa. La bellissima canzone di una delle migliori artiste del panorama musicale italiano potrebbe descrivere alla perfezione la serata vissuta ieri dall'Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver esultato per l'insperato pareggio dei cugini del Milan, rivali per lo scudetto 2021/22, i nerazzurri sono scesi sul manto erboso casalingo del Giuseppe Meazza con un doppio obiettivo: battere il Sassuolo e riprendersi la vetta della classifica. Con una gara in meno da dover disputare. I piani bellicosi dei meneghini, però, si sono clamorosamente infranti sullo scoglio neroverde: la compagine di Alessio Dionisi ha vinto 2-0 esprimendo un calcio spumeggiante. La beffa nella beffa arriva proprio dagli autori dei due gol: Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, i due grandi obiettivi di mercato

