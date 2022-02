Infortunio Acerbi, fissato il rientro: quando può riaverlo la Lazio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Infortunio Acerbi, il difensore è pronto a tornare in campo dopo un’assenza che dura dal 6 gennaio per una ricaduta Acerbi è pronto a tornare. Il difensore è lontano dal campo dal 6 gennaio, aveva già smaltito una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra, ma una ricaduta lo ha fermato nuovamente. Come riportato da Repubblica, nell’ultima settimana il giocatore si è allenato con il preparatore personale e oggi dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo della Lazio per poi rivedersi con il Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022), il difensore è pronto a tornare in campo dopo un’assenza che dura dal 6 gennaio per una ricadutaè pronto a tornare. Il difensore è lontano dal campo dal 6 gennaio, aveva già smaltito una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra, ma una ricaduta lo ha fermato nuovamente. Come riportato da Repubblica, nell’ultima settimana il giocatore si è allenato con il preparatore personale e oggi dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo dellaper poi rivedersi con il Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

