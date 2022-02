Imprese, al via la terza ‘Elite Mediolanum Lounge’ (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, prende il via la terza Elite Mediolanum Lounge. Si tratta, infatti, della terza classe che Banca Mediolanum presenta ad Elite, in quattro anni di partnership strategica tra le due società. Il percorso formativo con Elite, società del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, si articolerà su 24 mesi. In questo periodo le aziende partecipanti avranno l’occasione di acquisire le competenze indispensabili per strutturarsi e continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione, sempre più orientato al mercato dei capitali. Qualità e diversificazione sono le caratteristiche di questa terza lounge che si compone di 15 aziende e abbraccia un ampio ventaglio merceologico, con un’ottima espressione dell’economia italiana: food, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, prende il via laEliteLounge. Si tratta, infatti, dellaclasse che Bancapresenta ad Elite, in quattro anni di partnership strategica tra le due società. Il percorso formativo con Elite, società del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, si articolerà su 24 mesi. In questo periodo le aziende partecipanti avranno l’occasione di acquisire le competenze indispensabili per strutturarsi e continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione, sempre più orientato al mercato dei capitali. Qualità e diversificazione sono le caratteristiche di questalounge che si compone di 15 aziende e abbraccia un ampio ventaglio merceologico, con un’ottima espressione dell’economia italiana: food, ...

