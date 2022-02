Iervolino: «La Lega Serie A è come una riunione di condominio, spesso volano gli stracci» (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Sono l’ultimo arrivato in Lega, e devo dire che il mio approccio è stato un po’ tumultuoso. L’assemblea è molto disordinata, rischiano spesso di far volare gli stracci. E’ come una riunione di condominio bella tesa. Me l’aspettavo diversa”. Il neo-presidente della Salernitana Danilo Iervolino racconta a Radio anch’io sport, questa epifania nel mondo del calcio, tipo “ma dove sono capitato”. Ormai il racconto ambientale della “Confindustria” del pallone è sempre lo stesso. L’immagine è aderente a quella che ha offerto al Corriere della Sera l’ex presidente di Lega Micciché. Iervolino dice anche che “ci sono tante cose che andrebbero cambiare nel calcio italiano”, in particolare: “dobbiamo tornare ad essere una grande industria ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Sono l’ultimo arrivato in, e devo dire che il mio approccio è stato un po’ tumultuoso. L’assemblea è molto disordinata, rischianodi far volare gli. E’unadibella tesa. Me l’aspettavo diversa”. Il neo-presidente della Salernitana Daniloracconta a Radio anch’io sport, questa epifania nel mondo del calcio, tipo “ma dove sono capitato”. Ormai il racconto ambientale della “Confindustria” del pallone è sempre lo stesso. L’immagine è aderente a quella che ha offerto al Corriere della Sera l’ex presidente diMicciché.dice anche che “ci sono tante cose che andrebbero cambiare nel calcio italiano”, in particolare: “dobbiamo tornare ad essere una grande industria ...

