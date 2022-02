Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi. Verso la separazione? E i social piangono la fine della favola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gossip che nessuno si sarebbe mai aspettato sull’ex capitano della Roma e la showgirl Totti-Blasi, rottura vicina. Amore finito dopo 20 anni. galeotto fu il bacio? Non a un altro uomo, ma quello saffico all’amica Michelle Hunziker (che da poco ha annunciato la separazione dal marito Tomaso Trussardi) durante la trasmissione “Michelle impossible” e le accuse di «averci messo anche la lingua». Il bacio fra Michelle Hunziker (45 anni) e l’amica Ilary Blasi (40 anni) Che cosa succede alle bionde? Sull’account Instagram di Ilary Blasi tutto tace: l’ultimo scatto con Francesco Totti e la figlia più piccola, Isabel, risale però a settembre scorso: gita con bambina a Disneyland Paris. Per trovare una foto con moglie sul ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gossip che nessuno si sarebbe mai aspettato sull’ex capitanoRoma e la showgirl, rottura vicina. Amore finito dopo 20 anni. galeotto fu il bacio? Non a un altro uomo, ma quello saffico all’amica Michelle Hunziker (che da poco ha annunciato ladal marito Tomaso Trussardi) durante la trasmissione “Michelle impossible” e le accuse di «averci messo anche la lingua». Il bacio fra Michelle Hunziker (45 anni) e l’amica(40 anni) Che cosa succede alle bionde? Sull’account Instagram ditutto tace: l’ultimo scatto cone la figlia più piccola, Isabel, risale però a settembre scorso: gita con bambina a Disneyland Paris. Per trovare una foto con moglie sul ...

