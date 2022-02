Etna | nube vulcanica | non operativo l' aeroporto di Catania

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Per info sui voli dirottati o cancellati i passeggeri possono rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito www..it. . 21 febbraio 2022

E' alta almeno 11 km la grandeeruttiva emessa dal cratere di Sud - Est dell', dove è in corso una nuova intensa fase eruttiva con 'fontana di lava', e che ha coperto parzialmente il cielo sopra Catania. In diversi paesi ...Dal cratere Sud - Est Unavulcanica di circa 10 chilometri si innalza dal vulcano, dove si intensifica l'attività con una fontana di lava, emessa dal cratere di Sud - Est come registrato dall'Osservatorio etneo dell'...... L’attività stromboliana sta aumentando al cratere sud-est dell’Etna. A comunicarlo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. La nube vulcanica si sta disperdendo verso ...Nuova eruzione etnea in corso da stamattina: visibili fontane di lava e un pennacchio di fumo ben 10 chilometri, che si dirige verso Sud-Est ...