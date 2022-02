Coronavirus | lunedì 21 febbraio | sono 3 121 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di lunedì 21 febbraio 2022. I contagiati sono 67… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #COVID19 #Veneto: i dati di lunedì 21 febbraio 2022 .Grafica Massimo Serena #ioseguotgr @TgrRai - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #21febbraio #Coronavirus #COVID19 - TgrRaiVeneto : #COVID19 #Veneto: i dati di lunedì 21 febbraio 2022 .Grafica Massimo Serena #ioseguotgr @TgrRai - USB_Basilicata : #Coronavirus | Aggiornamento lunedì 21 febbraio: 2 morti, 378 positivi e 331 guariti in #Basilicata -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì

La vita in Inghilterra torna a prima del Covid . Boris Johnson annuncia oggi,21 febbraio, il piano per la revoca di tutte le ultime restrizioni antinel Regno Unito, compreso l' isolamento per i positivi. La linea è: 'Convivere con il Covid' in una fase in ...A causa delle vigenti norme ministeriali restrittive in materia di, non potrà tenersi ... A partire dalle ore 16.00 di7 marzo 2022, i possessori di un biglietto precedentemente ...