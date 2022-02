Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Messi in archivio i Giochi Olimpici di Pechino 2022, la Coppa del Mondo di Combinata nordica torna nel vivo con l’appuntamento finlandese di Lahti, in programma dal 25 al 27 di febbraio. Tanti i temi ancora in ballo nella stagione di Coppa, a partire dall’assegnazione della sfera di cristallo. L’assenza di Jarl-Magnus Riiber per infortunio ha dato vita ad una corsa molto più aperta rispetto agli anni scorsi, quando il norvegese era stato in grado di chiudere il conto già con largo anticipo. Al momento in testa alla classifica c’è l’austriaco Johannes Lamparter, esempio di costanza durante la stagione, ma grande deluso dei giochi olimpici. Non sappiamo in che condizioni è Riiber dopo l’esperienza terribile e surreale di Pechino. 10 giorni di quarantena, ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Messi in archivio i Giochi Olimpici di Pechino, ladelditorna nel vivo con l’appuntamento finlandese di, indal 25 al 27 di febbraio. Tanti i temi ancora in ballo nella stagione di, a partire dall’assegnazione della sfera di cristallo. L’assenza di Jarl-Magnus Riiber per infortunio ha dato vita ad una corsa molto più aperta rispetto agli anni scorsi, quando il norvegese era stato in grado di chiudere il conto già con largo anticipo. Al momento in testa alla classifica c’è l’austriaco Johannes Lamparter, esempio di costanza durante la stagione, ma grande deluso dei giochi olimpici. Non sappiamo in che condizioni è Riiber dopo l’esperienza terribile e surreale di Pechino. 10 giorni di quarantena, ...

Advertising

FisiTrentino : A margine dei campionati italiani under 16 di salto e combinata nordica l’Us Dolomitica ha proposto una due giorni… - FisiTrentino : In attesa che la combinata nordica femminile venga inserita nel programma olimpico, la fiemmese di Varena Annika Si… - FondoItalia : Combinata Nordica - Ancora due podi per Annika Sieff in Continental Cup - VittorioKrino : @Coninews @Fisiofficial @fisg_it Ma i giovani? Sci di Fondo MORTO! BOB e SALTO SCI e COMBINATA NORDICA mia così GIÙ… - admarsh_ : @albertopucci5 Quella punizione. Chi sperava uscisse forse capisce qualcosa di combinata nordica ma non di calcio -