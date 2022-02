Chiuse le indagini sul caso plusvalenze: comunicato ufficiale della Juventus (Di martedì 22 febbraio 2022) La nota sulla chiusura delle indagini: la Juve confida di mostrare la correttezza del proprio operato. Leggi su 90min (Di martedì 22 febbraio 2022) La nota sulla chiusura delle: la Juve confida di mostrare la correttezza del proprio operato.

Advertising

MediasetTgcom24 : Chiuse le indagini sulla morte dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio: 'I rapitori volevano 50mila dollari”… - Tg3web : Chiuse le indagini sull'omicidio in Congo dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci. Dai nuovi dettagl… - cmdotcom : #Juve, nota UFFICIALE: ‘Chiuse indagini per il caso plusvalenze su noi e altri 10 club. Dimostreremo correttezza de… - CalcioWeb : Chiuse le indagini sullo scandalo plusvalenze in #SerieA: notifica a 11 club - FantaRob : Juve, nota UFFICIALE: ‘Chiuse indagini sul caso plusvalenze su noi e altri 10 club. Dimostreremo nostra correttezza… -