Channing Tatum vuole fare una “versione per vecchi” di Magic Mike quando avrà 70 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’attore e ballerino Channing Tatum, 41 anni, ha rivelato a IndieWire che ha grandi progetti per Magic Mike, compresa l’idea di un futuro film quando sarà vecchio. Tatum lo ha rivelato parlando dell’attesissimo terzo film della fortunata serie Magic Mike, Magic Mike’s Last Dance, e ha confessato che vorrebbe rimettere insieme la squadra una volta che tutti saranno vecchi. “L’unica idea che ho detto di voler davvero fare era la versione Grumpy Old Men quando avremo 70 anni“, ha detto Tatum a IndieWire. “quando avremo 70 anni, voglio ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’attore e ballerino, 41, ha rivelato a IndieWire che ha grandi progetti per, compresa l’idea di un futuro filmsarào.lo ha rivelato parlando dell’attesissimo terzo film della fortunata serie’s Last Dance, e ha confessato che vorrebbe rimettere insieme la squadra una volta che tutti saranno. “L’unica idea che ho detto di voler davveroera laGrumpy Old Menavremo 70“, ha dettoa IndieWire. “avremo 70, voglio ...

