Canone Rai, come procedere in caso di decesso? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Canone Rai, da qualche anno, è parte integrante della bolletta della luce. Occorre prestare attenzione alla prassi di disdetta Il Canone Rai, dovuto una sola volta per nucleo familiare (a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse), è, come sappiamo, compreso nella bolletta della luce elettrica e si versa in dieci rate. Il decesso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) IlRai, da qualche anno, è parte integrante della bolletta della luce. Occorre prestare attenzione alla prassi di disdetta IlRai, dovuto una sola volta per nucleo familiare (a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse), è,sappiamo, compreso nella bolletta della luce elettrica e si versa in dieci rate. IlL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Giorgiolaporta : Se fai un paragone errato devi essere umiliato e poi licenziato da un giornale privato; se ridacchi nel giorno dell… - MariaAversano1 : RT @JSfromWichita: Ma quanta cazzo di pubblicità gli hanno fatto, la vergognosa #Rai che ha pure il coraggio di mettere in bolletta il cano… - JSfromWichita : Ma quanta cazzo di pubblicità gli hanno fatto, la vergognosa #Rai che ha pure il coraggio di mettere in bolletta il… - bizcommunityit : Canone RAI, dichiarazione sostitutiva per esonero: scadenza 31 gennaio 2022 #scadenzefiscali - Gianell67171981 : @Palazzo_Chigi @sbellomo @tempoweb State rubando ancora i soldi del canone rai ??? Parassiti. -