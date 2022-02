ATP Dubai 2022, Novak Djokovic esordisce con una vittoria e batte in due set Lorenzo Musetti (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ finito sul 6-3 6-3 il match d’esordio e di ritorno, possiamo dirlo, di Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, molto atteso dopo quanto accaduto in Australia con la cancellazione del suo visto, ha esordito in questo 2022 nel primo turno del torneo di Dubai (Emirati Arabi), sconfiggendo in 1 ora e 15 minuti di partita Lorenzo Musetti (n.58 del ranking), in tabellone in qualità di wild card. Un confronto non bellissimo dal punto di vista tecnico nel quale Djokovic ha saputo giocare al meglio i punti decisivi, mentre l’azzurro non è stato altrettanto lucido nelle chance che si è costruito. Troppi errori con il dritto per il nostro portacolori. Agli ottavi di finale, quindi, Nole se la vedrà contro il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex de ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ finito sul 6-3 6-3 il match d’esordio e di ritorno, possiamo dirlo, di. Il n.1 del mondo, molto atteso dopo quanto accaduto in Australia con la cancellazione del suo visto, ha esordito in questonel primo turno del torneo di(Emirati Arabi), sconfiggendo in 1 ora e 15 minuti di partita(n.58 del ranking), in tabellone in qualità di wild card. Un confronto non bellissimo dal punto di vista tecnico nel qualeha saputo giocare al meglio i punti decisivi, mentre l’azzurro non è stato altrettanto lucido nelle chance che si è costruito. Troppi errori con il dritto per il nostro portacolori. Agli ottavi di finale, quindi, Nole se la vedrà contro il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex de ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI: DJOKOVIC ACCEDE AGLI OTTAVI Eliminato in due set Musetti (6-3, 6-3) #SkySport #SkyTennis #Djokovic #Musetti - WeAreTennisITA : Ci proverà Musetti a fermare la corsa al 6° titolo a Dubai di Novak. Ma anche la vittoria non bastare al serbo per… - andreastoolbox : Atp 500 Dubai, Djokovic vince al rientro: Musetti eliminato in due set (6-3, 6-3) | Sky Sport - PpVBMV : Musetti perde con Djokovic nella partita d’esordio al Dubai ATP 500. Alcuni buoni colpi ma anche tanti errori, sopr… - sportli26181512 : Atp 500 Dubai, Djokovic vince al rientro: Musetti eliminato in due set (6-3, 6-3): Il serbo torna in campo dopo la… -