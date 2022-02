Ascolti TV 20 febbraio | ai Soliti Ignoti Marco Tardelli conforta Myrta nell' amaro finale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La settimana si è conclusa con tanti programmi interessanti e che hanno apportato benefici all'interno deglitv Rai e Mediaset. In prima serata si sono dati battaglia 'L'amica geniale' su Rai 1 e 'Che bella giornata' su Canale 5. Immancabile, semprea fascia del Prime Time, 'Che tempo che fa' con ospite anche Amadeus. Un po' in calo L'Eredità, come accade un po' spesso durante il weekend. Il game show di Flavio Insinna, tuttavia, è risultato il migliore rispetto ai- Il ritorno e Avanti un altro.TV ieri 20, bene L'amica geniale e Che tempo che fa con Amadeus Ad arricchire il Prime Time di ieri 202022 ci ha pensato la terza puntata de 'L'amica geniale'. A seguire il penultimo appuntamento sono stati 4.65 milioni di ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri domenica 20 febbraio 2022: share L'amica geniale 3, Che bella giornata-Dati Auditel - VesuvioLive : Napoli ancora regina della TV: l’Amica Geniale 3 stravince gli ascolti - infoitcultura : Ascolti Tv domenica 20 febbraio 2022 - VelvetMagIta : #AscoltiTv domenica 20 febbraio 2022: vince #LAmicaGeniale con il 21.6%. Fazio meglio di Zalone su Canale 5… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

del 202022. In prima serata su Rai1 L'Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.645.000 spettatori pari al 21,6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che ...Auditel, glidella domenica pomeriggio del 202022: Amici vs Domenica In Su Rai1 , Domenica In condotto da Mara Venier è stato seguito in tv da 2.941.000 spettatori con il 18.3% ...Chi era Claudio Mandia, il ragazzo di 17 anni originario di Battipaglia trovato tragicamente morto in un college di New York?Il giovane, deceduto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, avrebbe compiuto 18 anni nella giornata di sabato. I genitori del 17enne, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto – che a Battipagli ...