Amici, un ex volto storico del talent vince il Big Brother 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un ex professionista di Amici di Maria De Filippi ha vinto il Big Brother Vip, cioè la versione albanese del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di un amatissimo ballerino che ha preso parte ad una delle primissime edizioni del talent. Lui è Ilir Shaquiri, noto anche per essere il fratello di Olti Shaquiri, che entrò nella scuola più spiata d’Italia nel 2004, mentre Ilir era uno dei professionisti del cast. Il Gf Vip versione albanese è andato in onda sulla rete nazionale Top Channel. Ilir, dunque, è tornato nel suo Paese d’origine e, come ha rivelato il portale vicolodellenews.it, grazie alla sua vittoria ha vinto ben 100.000 euro. Il danzatore è sposato e una figlia di 17 anni, Emily. Padre e figlia nel 2015 hanno partecipato alla quinta edizione di Tu si que vales sorprendendo i giudici del programma con un’esibizione di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un ex professionista didi Maria De Filippi ha vinto il BigVip, cioè la versione albanese del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di un amatissimo ballerino che ha preso parte ad una delle primissime edizioni del. Lui è Ilir Shaquiri, noto anche per essere il fratello di Olti Shaquiri, che entrò nella scuola più spiata d’Italia nel 2004, mentre Ilir era uno dei professionisti del cast. Il Gf Vip versione albanese è andato in onda sulla rete nazionale Top Channel. Ilir, dunque, è tornato nel suo Paese d’origine e, come ha rivelato il portale vicolodellenews.it, grazie alla sua vittoria ha vinto ben 100.000 euro. Il danzatore è sposato e una figlia di 17 anni, Emily. Padre e figlia nel 2015 hanno partecipato alla quinta edizione di Tu si que vales sorprendendo i giudici del programma con un’esibizione di ...

