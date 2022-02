Algarve Cup, Italia in finale. Bertolini: “Sognare non costa nulla” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Siamo soddisfatti, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l’atteggiamento delle ragazze“. Queste le parole della ct della Nazionale Italiana di calcio femminile Milena Bertolini dopo la conquista del pass per la finale della Algarve Cup contro la Svezia. “Sognare non costa niente, poi c’è la realtà. Ci sono le squadre più forti. Noi stiamo migliorando e crescendo, cercheremo di fare il meglio poi vediamo quello che succede. La finale della Algarve Cup? Sarà un altro momento di confronto con quello che ci aspetterà all’Europeo“, spiega. Poi un occhio alle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia con l’ostacolo Svizzera: “Siamo state sfortunate, a novembre quando ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Siamo soddisfatti, raggiungere laè sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l’atteggiamento delle ragazze“. Queste le parole della ct della Nazionalena di calcio femminile Milenadopo la conquista del pass per ladellaCup contro la Svezia. “nonniente, poi c’è la realtà. Ci sono le squadre più forti. Noi stiamo migliorando e crescendo, cercheremo di fare il meglio poi vediamo quello che succede. LadellaCup? Sarà un altro momento di confronto con quello che ci aspetterà all’Europeo“, spiega. Poi un occhio alle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia con l’ostacolo Svizzera: “Siamo state sfortunate, a novembre quando ...

