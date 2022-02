Rapina violenta: benzinaio minacciato con una pistola puntata alla tempia e preso a calci: “Scene agghiaccianti” (Di domenica 20 febbraio 2022) Momenti di terrore per un benzinaio avvicinato da uno scooter con a bordo tre ragazzi che gli hanno puntato una pistola alla tempia per poi Rapinarlo. Le immagini scioccanti riprede dalle telecamere di videosorveglianza Rapina violenta con Scene definite “agghiaccianti”, quella avvenuta in un distributore di benzina ubicato nella zona dell’oasi del Sacro Cuore a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) Momenti di terrore per unavvicinato da uno scooter con a bordo tre ragazzi che gli hanno puntato unaper poirlo. Le immagini scioccanti riprede dalle telecamere di videosorveglianzacondefinite “”, quella avvenuta in un distributore di benzina ubicato nella zona dell’oasi del Sacro Cuore a L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RossanaMarinel5 : RT @PettirossoHood: Nessun tweet sulla movida milanese violenta e la baby gang che rapina a colpi di taser? Strano! @matteosalvinimi @LegaS… - NotizieFrance : Rapina violenta in un distributore di carburanti con pistola puntata alla tempia del benzinaio|VIDEO - Andrea66264377 : RT @PettirossoHood: Nessun tweet sulla movida milanese violenta e la baby gang che rapina a colpi di taser? Strano! @matteosalvinimi @LegaS… - PaoloCaminiti1 : RT @_DAGOSPIA_: GOMORRA DAL BENZINAIO - IL VIDEO DELLA RAPINA VIOLENTA IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA... - _DAGOSPIA_ : GOMORRA DAL BENZINAIO - IL VIDEO DELLA RAPINA VIOLENTA IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA... -