“Però loro non muoiono” Belen Rodriguez sconvolge la Toffanin | la frase-choc sugli ex De Martino e Spinalbese

Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin. La showgirl argentina si è sbottonata anche sulla sua vita privata nel salotto di Verissimo, dove ha parlato per la prima volta degli ultimi sviluppi sentimentali: al momento la nuova conduttrice de Le Iene si ritiene single e ha spiegato che si basta da sola. In merito ai suoi due e compagni, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, la showgirl non ha nascosto di aver sofferto molto in entrambe le occasioni in cui è avvenuta la rottura. Citando Michelle Hunziker, che è stata sua ospite recentemente, la Toffanin ha fatto presente che le separazioni sono sempre un lutto. "È un lutto Però loro non muoiono, questa è la differenza", è stata la replica della Rodriguez.

