Pechino 2022 è stato un trionfo azzurro, Malagò: 'Voto 7, spedizione da record' (Di domenica 20 febbraio 2022) La gioia del Presidente Malagò "Il Voto, secondo me, è un 7 e mezzo: siamo stati bravi. La preparazione olimpica, la comunicazione, tutta la parte di Casa Italia, gli atleti. Ho sempre detto che ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022) La gioia del Presidente"Il, secondo me, è un 7 e mezzo: siamo stati bravi. La preparazione olimpica, la comunicazione, tutta la parte di Casa Italia, gli atleti. Ho sempre detto che ...

Advertising

Eurosport_IT : Fortunatamente i nostri atleti Azzurri vengono ricompensati a dovere per gli sforzi di quattro anni ?????? ?? I dati… - milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - Coninews : Un’edizione da record, la 2ª invernale di sempre per numero di medaglie. A Casa Italia il Presidente del CONI… - infoitsport : SCI alpino, team event Pechino 2022: REGOLAMENTO, FORMAT e COME FUNZIONA - infoitsport : TABELLONE TEAM EVENT SCI ALPINO OLIMPIADI Pechino 2022: gli ACCOPPIAMENTI -