Mazzarri in conferenza | “Non dobbiamo farlo | il Napoli può farti girare la testa”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari, Walter, è intervenuto nella consuetastampa di vigilia in vista del match in programma domani all’Unipol Domus contro il. L’allenatore ha così parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club sardo: “Sappiamo di quello che è capace il. Abbiamo visto quello che hanno fatto contro il Barcellona, ma se facciamo quanto fatto con l’Atalanta per tutta la partita possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre.evitare cali di concentrazione che costano punti importanti. Contro ilmi aspetto che non si abbassi la concentrazione. Dovremo sicuramente essere veementi in fase di non possesso, loro sono capaci dila. I ragazzi sanno ...