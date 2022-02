IliadBox, ecco come si presenta il nuovo router e come aggiornarlo al meglio (Di domenica 20 febbraio 2022) Poco meno di un mese fa è stata lanciata la Fibra di Iliad, la tariffa per internet da casa del noto operatore francese. Obiettivo, provare a penetrare un mercato che al momento è comandato quasi solo da Vodafone e Tim, e Iliad sta cercando di farlo a suo modo, quindi tariffe basse, tanta qualità e un ottimo pacchetto di offerte. IliadBox, 20/2/2022 – Computermagazine.itE così che l’azienda ha deciso di promuovere la sua Fibra a 15.99 euro al mese, ma solo per chi è già cliente Iliad mobile. Nell’offerta è compreso anche l’IliadBox, che è il router che la compagnia telefonica fornisce in vendita, ovvero, senza necessità di restituzione in caso di cessazione del contratto. IliadBox è stato recentemente aggiornato con un nuovo firmware, e Hdblog ha cercato di scoprirne tutti i segreti e le novità, a ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Poco meno di un mese fa è stata lanciata la Fibra di Iliad, la tariffa per internet da casa del noto operatore francese. Obiettivo, provare a penetrare un mercato che al momento è comandato quasi solo da Vodafone e Tim, e Iliad sta cercando di farlo a suo modo, quindi tariffe basse, tanta qualità e un ottimo pacchetto di offerte., 20/2/2022 – Computermagazine.itE così che l’azienda ha deciso di promuovere la sua Fibra a 15.99 euro al mese, ma solo per chi è già cliente Iliad mobile. Nell’offerta è compreso anche l’, che è ilche la compagnia telefonica fornisce in vendita, ovvero, senza necessità di restituzione in caso di cessazione del contratto.è stato recentemente aggiornato con unfirmware, e Hdblog ha cercato di scoprirne tutti i segreti e le novità, a ...

