GF Vip, scoppia la passione tra Soleil e Delia: colpo di scena (Di domenica 20 febbraio 2022) Ore piuttosto infuocate nella casa del GF Vip: tra Delia Duran e Soleil Sorge è scattato un bacio, colpo di scena clamoroso. Un colpo di scena clamoroso, quello che è accaduto nella casa del GF Vip durante le scorse ore: Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate! Leggi anche –> GF Vip, la tempesta dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 20 febbraio 2022) Ore piuttosto infuocate nella casa del GF Vip: traDuran eSorge è scattato un bacio,diclamoroso. Undiclamoroso, quello che è accaduto nella casa del GF Vip durante le scorse ore:Duran eSorge si sono baciate! Leggi anche –> GF Vip, la tempesta dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, aereo per Manila Nazzaro che scoppia in lacrime [VIDEO] - ParliamoDiNews : GF Vip 6 Manila aereo, lei scoppia in lacrime: ecco perché VIDEO #GFVip #KatiaRicciarelli #LulùSelassiè… - ale_dillo : RT @cleoliv24: Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan:'Se vedo una persona capisco se ha un tumore”.Scoppia la bufera:'Da denuncia” https://… - Ilbimbodisole1 : RT @cleoliv24: Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan:'Se vedo una persona capisco se ha un tumore”.Scoppia la bufera:'Da denuncia” https://… - VelvetMagIta : #GFVip 6, aereo per Manila Nazzaro che scoppia in lacrime [VIDEO] #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -