GF VIP: il consiglio di Katia Ricciarelli a Soleil (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) GF VIP: Katia Ricciarelli a Soleil dopo il bacio con Delia Duran: "Meglio che tu dica che eravate ubriachi" (VIDEO). Katia ha assistito al bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge, con tanto di Alex Belli presente. Continua a tenere banco in casa quanto successo ieri sera e Katia ha detto la sua opinione a … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

