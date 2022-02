Formazioni ufficiali Udinese-Lazio, Serie A 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, sfida valevole per la 26ª giornata della Serie A 2021/2022. I biancocelesti vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Porto in Europa League mentre i friulani vogliono compiere passi importanti verso la salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45 di domenica 20 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Udinese – in attesa Lazio – in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per la 26ª giornata della. I biancocelesti vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Porto in Europa League mentre i friulani vogliono compiere passi importanti verso la salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45 di domenica 20 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le– in attesa– in attesa SportFace.

Advertising

pccpla : RT @GoalItalia: Inzaghi lancia Dimarco, Gagliardini e Sanchez ?? ?? Dionisi con il tridente Berardi-Raspadori-Traore alle spalle di Scamacc… - infoitsport : LIVE FORMAZIONI - Le scelte ufficiali di Inter-Sassuolo - tuttopescara1 : FERMANA-PESCARA, le formazioni ufficiali - juandeitaliados : SERIE A, #INTER vs SASSUOLO: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter-Sassuolo, 26a giornata di S… - zazoomblog : Inter-Sassuolo le formazioni ufficiali: gioca Sanchez - #Inter-Sassuolo #formazioni -