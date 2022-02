F1, Leclerc: “Aspettative alte, da tempo lavoriamo sulla monoposto” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Ovviamente le Aspettative sono alte, siamo una squadra che dovrebbe vincere sempre. Ho fiducia per le prestazioni della nuova monoposto, i meccanici hanno lavorato tantissimo. È stato assolutamente incredibile quello che sono riusciti a fare”. Queste le dichiarazioni di Charles Leclerc in vista del primo test ufficiale a Barcellona per quanto riguarda il Mondiale F1 2022. Come riporta Speedcafe.com, Leclerc non nasconde l’ottimismo: “È da molto tempo che lavoriamo su questa monoposto. Ho fiducia per la prossima stagione anche se non è mai facile sapere il proprio livello finché non sei davvero in pista. Solo alle prime qualifiche dell’anno hai un quadro completo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Ovviamente lesono, siamo una squadra che dovrebbe vincere sempre. Ho fiducia per le prestazioni della nuova, i meccanici hanno lavorato tantissimo. È stato assolutamente incredibile quello che sono riusciti a fare”. Queste le dichiarazioni di Charlesin vista del primo test ufficiale a Barcellona per quanto riguarda il Mondiale F1 2022. Come riporta Speedcafe.com,non nasconde l’ottimismo: “È da moltochesu questa. Ho fiducia per la prossima stagione anche se non è mai facile sapere il proprio livello finché non sei davvero in pista. Solo alle prime qualifiche dell’anno hai un quadro completo”. SportFace.

