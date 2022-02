Daniel Radcliffe è irriconoscibile nelle prime foto dal set del biopic su "Weird Al" Yankovic

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ledal set di: The AlStory mostrano unnei panni del musicista e comico statunitense.appareche arrivano dal set delsu "Al", il cantautore, attore e comico statunitense che sarà interpretato proprio dalla star di Harry Potter. Dopo aver raggiunto la fama internazionale come interprete di Harry Potter,ha provato costantemente a scrollarsi di dosso la sua immagine di "maghetto": nell'ultimo decennio ha infatti incarnato una serie di ...

'Weird' Al Yankovic è coinvolto nel progetto anche come co - sceneggiatore, da quando ha smesso i panni del maghetto Harry Potter , si è lanciato in sfide sempre più complesse e bizzarre per allontarsi dall'immagine che lo ha reso famosa. Le prime foto dal set di Weird: The Al Yankovic Story mostrano un Daniel Radcliffe irriconoscibile nei panni del musicista e comico statunitense. Daniel Radcliffe appare irriconoscibile nelle ... Solo un mese fa vi avevamo annunciato che Daniel Radcliffe avrebbe interpretato "Weird Al" Yankovic e ora, abbiamo modo di vedere l'ex star di Harry Potter finalmente all'opera nei panni del ...