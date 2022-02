Crisi di governo? Perché Draghi deve fare molta attenzione a Carlo Calenda | al congresso di sabato pomeriggio…

(Di domenica 20 febbraio 2022) Marcello Sorgi avverte un “venticello elettorale” che potrebbe soffiare sul “rischio di una” di. L'editorialista de La Stampa è partito dalfondativo di Azione, dovesi è presentato come un possibile alleato strategico per il centrosinistra, seppur “con il limite del suo rifiuto dell'alleanza Pd e 5 stelle”. Considerando che ilpresieduto da Marionon appare più così solido - essendo andato sotto quattro volte nella notte tra mercoledì e giovedì con conseguente strigliata del premier ai capi delegazione della maggioranza - Sorgi non esclude un “orizzonte più largo”, quello che guarda alla possibilità di un anticipo delle urne. Fatto sta che“ha abbandonato i toni duri verso gli altri ...

europeo Charles Michel vuole convocare immediatamente un consiglio dei capi di stato e di... Emmanuel Macron, e quello russo, Vladimir Putin, sullaucraina è in corso. La conversazione, sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa dallaeconomica più grave del dopoguerra. Siamo stati i primi a volere questodi emergenza in un momento ... Sono anzi rafforzate dal buon lavoro che l'esecutivo ha svolto in questi 12 mesi, sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa dalla crisi economica più grave del ... sia per quanto riguarda la ripresa dalla crisi economica più grave del dopoguerra. Siamo stati i primi a volere questo governo di emergenza in un momento drammatico per l'Italia e i fatti ci ...