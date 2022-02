Covid: 'Quarta dose per gli immunodepressi a 120 giorni dal booster' (Di domenica 20 febbraio 2022) La Quarta dose sarà prevista per gli immunodepressi a quattro mesi dal booster: la comunicazione è arrivata in una nota congiunta delministero della Salute, Css, Aifa e Iss, a seguito del parere ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022) Lasarà prevista per glia quattro mesi dal: la comunicazione è arrivata in una nota congiunta delministero della Salute, Css, Aifa e Iss, a seguito del parere ...

Advertising

Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - MediasetTgcom24 : Covid, via libera dell'Aifa alla 'quarta dose' per gli immunodepressi #aifa #covid #vaccini #quartadose… - lametino : Covid, nuova Circolare: ”quarta dose” per immunodepressi a 120 giorni da ultima somministrazione - - FrancescoSaro : RT @calchi963: @doluccia16 Buongiorno Edda, parlavo con un medico vaccinista convinto che ha COVID ed arrivato alla terza dose quando ha se… -