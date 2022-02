Congresso Pd, chi l'ha visto? Il partito non esce dal guado. Letta vorrebbe una donna al vertice nelle Marche, ecco cosa frena la decisione (Di domenica 20 febbraio 2022) ANCONA - Il Congresso che non c'è. Dopo vari rinvii, confronti e proclami, il partito democratico non riesce ancora ad uscire dalle sabbie mobili in cui è impantanato ormai da mesi. L'ultimo episodio ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 febbraio 2022) ANCONA - Ilche non c'è. Dopo vari rinvii, confronti e proclami, ildemocratico non riancora ad uscire dalle sabbie mobili in cui è impantanato ormai da mesi. L'ultimo episodio ...

