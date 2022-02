Calcio: Juventus, 10 giorni di stop per Dybala e Rugani (Di domenica 20 febbraio 2022) Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - La Juventus perde per dieci giorni Paulo Dybala e Daniele Rugani che non saranno quindi disponibili per le prossime due trasferte: quella di domani contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e quella di sabato ad Empoli in un match della 27/a giornata di Serie A. Ad annunciarlo il club bianconero in una nota pubblicata sul sito ufficiale. "Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni. Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - Laperde per dieciPauloe Danieleche non saranno quindi disponibili per le prossime due trasferte: quella di domani contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e quella di sabato ad Empoli in un match della 27/a giornata di Serie A. Ad annunciarlo il club bianconero in una nota pubblicata sul sito ufficiale. "Pauloquesta mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10. Anche Danieleè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale ...

