Bob a 4, Pechino 2022: Francesco Friedrich mostruoso, quarto oro in due edizioni. Stupisce Baumgartner, è quindicesimo (Di domenica 20 febbraio 2022) Era attesissima, non poteva sbagliare e ha sbaragliato la concorrenza. Francesco Friedrich, dominatore del bob, fa la storia e trova la doppia doppietta d’oro. Dopo PyeongChang anche alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 arriva l’accoppiata: prima il successo nel 2, oggi quello nel 4. Quattro manche dominate per il nativo di Pirna che ha veramente distrutto tutti i rivali, gestendo la situazione senza particolari patemi e chiudendo con il crono di 3:54.30. Superato il connazionale Johannes Lochner (per lui comunque due argenti), distante 37 centesimi. Nella battaglia a tre per il bronzo ne esce vincitore il canadese Justin Kripps, a 79 centesimi dalla vetta, solamente sei in meno dell’altro teutonico Christoph Hafer (sarebbe stata una clamorosa tripletta). Quinto il lettone Oskars Kibermanis. Da sottolineare in casa ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Era attesissima, non poteva sbagliare e ha sbaragliato la concorrenza., dominatore del bob, fa la storia e trova la doppia doppietta d’oro. Dopo PyeongChang anche alle Olimpiadi invernali diarriva l’accoppiata: prima il successo nel 2, oggi quello nel 4. Quattro manche dominate per il nativo di Pirna che ha veramente distrutto tutti i rivali, gestendo la situazione senza particolari patemi e chiudendo con il crono di 3:54.30. Superato il connazionale Johannes Lochner (per lui comunque due argenti), distante 37 centesimi. Nella battaglia a tre per il bronzo ne esce vincitore il canadese Justin Kripps, a 79 centesimi dalla vetta, solamente sei in meno dell’altro teutonico Christoph Hafer (sarebbe stata una clamorosa tripletta). Quinto il lettone Oskars Kibermanis. Da sottolineare in casa ...

