Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Messina: “Finale decisa dalla nostra difesa, vincere è un sollievo” (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato il successo della sua squadra nelle Final Eight di Coppa Italia 2022 di Basket: “E’ stata una competizione molto dura. All’esordio abbiamo affrontato Sassari, che ha potenzialità enormi. Poi abbiamo affrontato due squadre rivelazioni allenate da due giovani allenatori che sono un’iniezione di fiducia per la nostra categoria“. Messina ha poi analizzato la Finale contro Tortona: “A fare la differenza è stata la nostra difesa. Qui a Pesaro loro segnavano 90 punti per gara, ma noi siamo stati bravi a togliergli la maggior parte dei tiri migliori. Nel primo tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, mentre nella ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore, ha commentato il successo della sua squadra nelledidi: “E’ stata una competizione molto dura. All’esordio abbiamo affrontato Sassari, che ha potenzialità enormi. Poi abbiamo affrontato due squadre rivelazioni allenate da due giovani allenatori che sono un’iniezione di fiducia per lacategoria“.ha poi analizzato lae contro Tortona: “A fare la differenza è stata la. Qui a Pesaro loro segnavano 90 punti per gara, ma noi siamo stati bravi a togliergli la maggior parte dei tiri migliori. Nel primo tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, mentre nella ...

