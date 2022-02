Accoltellamento in casa Milano | un fermo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellamento casa

MILANO. Un uomo è stato fermato per l'mortale avvenuto ieri in via Marco D'Agrate, a Milano. Si tratta, secondo quanto ...probabilmente colpito al culmine di una lite in. Milano, ...Un uomo è stato fermato i relazione all'mortale avvenuto ieri in via Marco D'Agrate, a Milano. Si tratta, secondo quanto ...probabilmente colpito al culmine di una lite in. . 20 ...(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Un uomo è stato fermato i relazione all'accoltellamento mortale avvenuto ieri in ... un nordafricano probabilmente colpito al culmine di una lite in casa. (ANSA).Saranno le indagini dei carabinieri della stazione di Marotta a stabilire che cosa può esser avvenuta pochi attimi prima dell’accoltellamento nella casa dei due fratelli di Marotta ro.da.