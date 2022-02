5 regole per fare sport all'aria aperta in sicurezza (Di domenica 20 febbraio 2022) Che bello fare sport all'aria aperta: correre, camminare, andare in bici, sciare, o anche solo fare yoga su un prato. Un piacere, anche in inverno. Anzi, in inverno persino di più, perché aiuta a combattere quel senso di depressione che spesso ci accompagna: il Winter Blues. Questo perché, oltre che far bene all'apparato cardio-circolatorio, respiratorio e alla linea (col freddo si bruciano più calorie), stare a contatto con la luce stimola la produzione di endorfine, ormoni del piacere, e abbassa invece il livello del cortisolo, quello dello stress. Provate al mattino, in un parco: secondo gli esperti è ancora più efficace perché il pieno di felicità dura tutta la giornata. Inoltre è più sicuro perché di sera, senza luce, stare fuori a esercitarsi può essere rischioso. C'è un però: lo ... Leggi su gqitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Che belloall': correre, camminare, andare in bici, sciare, o anche soloyoga su un prato. Un piacere, anche in inverno. Anzi, in inverno persino di più, perché aiuta a combattere quel senso di depressione che spesso ci accompagna: il Winter Blues. Questo perché, oltre che far bene all'apparato cardio-circolatorio, respiratorio e alla linea (col freddo si bruciano più calorie), stare a contatto con la luce stimola la produzione di endorfine, ormoni del piacere, e abbassa invece il livello del cortisolo, quello dello stress. Provate al mattino, in un parco: secondo gli esperti è ancora più efficace perché il pieno di felicità dura tutta la giornata. Inoltre è più sicuro perché di sera, senza luce, stare fuori a esercitarsi può essere rischioso. C'è un però: lo ...

Advertising

robertosaviano : Rita Atria è nata e cresciuta in una famiglia di mafia e per questo vive inconsapevolmente il suo ruolo di #Insider… - IlContiAndrea : #Elisa “Farei una raccolta di firme per evitare che le famiglie di oggi vengano lasciate sole. Bisognerebbe introdu… - lucianonobili : Djokovic è un grande campione. Ma in queste settimane ha dato un pessimo esempio. La prima regola dello sport è che… - GiuliaTamagnin1 : RT @carmeme1: @GuidoCrosetto Guido, queste sono regole ridicole, nessuno sarebbe disposto ad andare a cena in un ristorante simile a una sa… - elisabettap38 : RT @claudio301065: La forza del movimento é l'unità e la strategia che non deve per forza seguire regole e dogmi ma adattarsi a chi hai di… -