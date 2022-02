Uomini e Donne, dopo il lutto la separazione? “Sono stata abbandonata” (Di sabato 19 febbraio 2022) Una ex tronista di Uomini e Donne è stata travolta da un lutto familiare, durante il quale ha detto di essere stata abbandonata. Potrebbe essere questo il motivo per cui la coppia nata nel dating-show di Canale 5 sembrerebbe essersi lasciata? La relazione fra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrerebbe essere stata messa di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Una ex tronista ditravolta da unfamiliare, durante il quale ha detto di essere. Potrebbe essere questo il motivo per cui la coppia nata nel dating-show di Canale 5 sembrerebbe essersi lasciata? La relazione fra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrerebbe esseremessa di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - elenabonetti : Che una coppia possa decidere se dare ai propri figli il cognome della madre o del padre in modo egualitario è un a… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - truegattara : RT @softsyoungk: cmq mi fa morire la gente che chiede 'dove sta il problema se le ragazze sembrano a loro agio' non è questo il punto, bast… - pattygrasso : RT @RegioneER: ?? Compie 100 anni #AmadeaOrsi, staffetta #partigiana. Con il nome di ‘Susanna’, si impegnò giovanissima nella #Resistenza, n… -