Ufficiale | l' Atalanta è americana | accordo tra Percassi e il businessman Stephen Pagliuca

Advertising

capuanogio : ?? Ecco il comunicato ufficiale con cui @Atalanta_BC conferma la partnership con un gruppo di investitori che entra… - Fprime86 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Anche l'#Atalanta diventa americana. I nuovi investitori che fanno capo a Steven #Pagliuca (sarà il co-cha… - Fprime86 : RT @CorSport: Ufficiale, l’#Atalanta è americana: accordo #Percassi-fondo #BainCapital ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Atalanta, #Percassi-#BainCapital: ufficiale l'accordo con il fondo americano ??? ???? - infoitsport : Atalanta, ufficiale: ceduto il 55% della società. Percassi: “Colta l’opportunità” -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Atalanta

Con un comunicatodiramato sul proprio sito, l'comunica di aver raggiunto un accordo di Partnership con un gruppo di investitori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics. ...... la sub - holding della famiglia Percassi detentrice di circa l'86% del capitale sociale dell'. I Percassi rimangono il principale singolo azionista, mentre Stephen Pagliuca è il nuovo Co - ...Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, c’è la firma per chiudere ufficialmente l’accordo fra la famiglia Percassi e il gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner ...Cessione Atalanta, nuovo proprietario per la Dea: è fatta per la chiusura della trattativa fra Percassi e Stephan Pagluca. I dettagli La notizia era nell’aria da diversi giorni, pochi istanti fa è ...