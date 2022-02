Trofeo Internazionale di pattinaggio artistico: Torrecuso sul podio con Lucia Bucciano (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (Bn) – La giovanissima atleta Lucia Bucciano porta a casa il primo posto ad un campionato Internazionale di pattinaggio artistico al Palafonte Roma. Lucia determinata, brillante, caparbia in ogni cosa che decide di fare, ottimo curriculum scolastico e figlia modello, da tre anni dedica tutto il suo tempo libero ad allenarsi con costanza, passione e immensi sacrifici presso l’Asd Jolly Skate di San Giorgio del Sannio. Oggi, Torrecuso non aspetta altro che festeggiare questa giovane campionessa orgoglio sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La giovanissima atletaporta a casa il primo posto ad un campionatodial Palafonte Roma.determinata, brillante, caparbia in ogni cosa che decide di fare, ottimo curriculum scolastico e figlia modello, da tre anni dedica tutto il suo tempo libero ad allenarsi con costanza, passione e immensi sacrifici presso l’Asd Jolly Skate di San Giorgio del Sannio. Oggi,non aspetta altro che festeggiare questa giovane campionessa orgoglio sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Trofeo Internazionale di pattinaggio artistico: #Torrecuso sul podio con Lucia Bucciano **… - TV7Benevento : LUCIA BUCCIANO SUL PODIO PIU' AL TROFEO INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO - - _E_C_U_R_B : @triggeragobbi Trofeo Internazionale - dell_inter : @elenaspada4 @gabryhz @pieroausilio98 Dico che chi tifa juve non solo non sa leggere, ma non riconosce la differenz… - Cicciodicastri : @ngigneGra Se De Agostini avesse segnato quasi non ce ne ricorderemmo. Anzi, poi si è riscattato ampiamente, tra go… -