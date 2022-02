Speed skating | Francesca Lollobrigida | “Sono contenta per questa medaglia | era la gara che mi dava più pressione”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dalle lacrime di PyeongChang ai sorrisi di Pechino.ha chiuso il cerchio e da quel settimo posto nella mass start olimpica di quattro anni fa è riuscita costruire un percorso nel quale nell’appuntamento a Cinque Cerchi in Cina è stata in grado di prendersi la propria rivincita. La “Lollo” torna a casa con due medaglie olimpiche, l’argento dei 3000 metri e il bronzo della mass start. Quest’ultimo podio ha una valenza particolare perché è la specialità con cuisi è approcciata al mondo del pattinaggio pista lunga velocità e ottenuto successi e podi in Coppa del Mondo. Per questo aver centrato questo target in un contesto molto difficile è un motivo di grossa soddisfazione ed è la dimostrazione della piena maturazione dell’atleta. “, al suono della campana non ...