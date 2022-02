Soldato Sotto La Luna, intervista esclusiva a Daniela Fazzolari : «Clara è stato il personaggio più difficile che io abbia mai interpretato» (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ tra i protagonisti di Soldato Sotto La Luna, il nuovo film di Massimo Paolucci che avrà nel cast anche divi internazionali come Abel Ferrara, Daniel McVicar e Tomas Arana. Parliamo dell’attrice piemontese Daniela Fazzolari, che il pubblico televisivo conosce, soprattutto, per Anita Ferri, storica protagonista della soap CentoVetrine, dove in seguito ha avuto l’occasione di interpretare pure Diana Cancellieri Ferri, la sorella minore della donna. Nel nuovo lavoro, la Fazzolari interpreterà Clara, che l’attrice ha descritto come una sorta di “Dante Alighieri all’interno di un viaggio umano dove incontrerà diversi personaggi chiave della sua esistenza”. Un impegno cinematografico che le ha permesso di lavorare, per la prima volta, con Paolucci, che già conosceva ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ tra i protagonisti diLa, il nuovo film di Massimo Paolucci che avrà nel cast anche divi internazionali come Abel Ferrara, Daniel McVicar e Tomas Arana. Parliamo dell’attrice piemontese, che il pubblico televisivo conosce, soprattutto, per Anita Ferri, storica protagonista della soap CentoVetrine, dove in seguito ha avuto l’occasione di interpretare pure Diana Cancellieri Ferri, la sorella minore della donna. Nel nuovo lavoro, lainterpreterà, che l’attrice ha descritto come una sorta di “Dante Alighieri all’interno di un viaggio umano dove incontrerà diversi personaggi chiave della sua esistenza”. Un impegno cinematografico che le ha permesso di lavorare, per la prima volta, con Paolucci, che già conosceva ...

